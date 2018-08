Weniger Straftaten an Aachener Schulen Letzte Aktualisierung: 14. August 2018, 16:19 Uhr

Aachen. Im Gegensatz zum Landestrend ist die Zahl der Straftaten an Schulen in der Stadt Aachen im Jahr 2017 zurückgegangen. Die Kriminalitätsstatistik der Polizei für die Stadt Aachen verzeichnet 210 bekanntgewordene Taten. 2016 waren noch 223 Fälle registriert worden. Das bedeutet einen Rückgang der Straftaten an Schulen um 5,83 Prozent.