Aachen.

Nun soll die Verwaltung also mal schauen, ob sich die Vollsperrung in Kornelimünster nicht doch irgendwie eindampfen lässt. Insgesamt zehn Monate kein Durchkommen, aufgeteilt in einmal drei und einmal sieben Monate – bei dem Gedanken wurde dem ein oder anderen Politiker im Mobilitätsausschuss offenbar schon flau im Magen, besonders mit Blick auf kommende Bürgerkontakte.