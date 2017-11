Aachen.

Diskriminiert wird immer noch. Von entsprechenden Erlebnissen können viele der zwischen 700 und 750 HIV-infizierten Menschen in der Städteregion erzählen. Am Welt-Aids-Tag – traditionell der 1. Dezember – soll darauf aufmerksam gemacht werden. Mit etlichen Aktionen in der ganzen Stadt wird außerdem auf Gefahren und Schutzmöglichkeiten vor einer HIV-Infektion hingewiesen.