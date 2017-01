Aachen.

Was die Fachleute aus der Jugendpolitik mehrheitlich noch für gut befunden hatten, haben die Finanzpolitiker von CDU und SPD am Dienstag wieder einkassiert: Sie strichen kurzerhand eine eigentlich bereits eingeplante Erhöhung der Zuschüsse für die Jugendberatungsstelle „Knutschfleck“ an der Jakobstraße.