Die Premiere ist

bereits ausverkauft

Die Premiere am Samstag, 2. Dezember, um 15 Uhr ist bereits ausverkauft. Ebenso ist es bei den Vorstellungen am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr, sowie am Sonntag, 10. Dezember, um 14 Uhr. Karten gibt es noch für die Vorführungen um 17 Uhr an den Sonntagen,

3. und 10. Dezember, und für die

15 Uhr Vorstellung am Samstag,

9. Dezember. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Nur noch wenige Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr).