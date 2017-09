Weihnachtssingen auf dem Tivoli: Nicht mehr kostenfrei

Aachen.

Zahlenspiele: Die fünfte Auflage des Weihnachtssingens auf dem Tivoli findet erstmals nicht am vierten Advent, sondern schon am dritten statt. Doch das ist nicht die einzige Änderung der Veranstalter. Erstmals wird auch das gesamte Stadion an der Krefelder Straße geöffnet, die Bühne in den Mittelkreis versetzt und eine Ticketgebühr erhoben.