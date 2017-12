Aachen - Weihnachtsfest mit viel Öcher Flair auf Burg Wilhelmstein

Aachen.

Öcher Weihnachtsblues, Öcher Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder, die direkt ins Herz gehen: Wer ein solch abwechslungsreiches Programm in feinem Open-Air-Ambiente erleben will, sollte sich am Sonntag, 10. Dezember in die Nachbarstadt Würselen begeben.