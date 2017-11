Aachen.

Beim Weihnachtsbasar des Einhard-Gymnasiums wird seit mittlerweile 30 Jahren für Institutionen gesammelt, die Familien helfen, in denen das Geld knapp ist. In Handarbeit basteln die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse Adventskränze, Mobiles, Postkarten, Lichterketten und vieles mehr. 90.000 Euro konnten so über die Jahre gesammelt werden.