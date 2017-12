Zahlreiche Annahmestellen helfen wieder mit

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Annahmestellen, wo Spender ihre Weihnachtskisten bereits im Vorfeld der Aktion abgeben können. „Das ist für uns eine große Unterstützung“, betont die Tafel-Vorsitzende Jutta Schlockermann.

Die WOF-Fitnessstudios Oligsbendengasse 22, Roermonder Straße 143, Heussstraße 4, Eupener Straße 2a und Pontstraße 141-149 sind dabei.

Die Coda-Apotheken Lütticher Straße 24-26, Jahnplatz 9, Elsassstraße 20, Roermonder Straße 319 und Würselener Straße 2 nehmen ebenfalls während der Öffnungszeiten Weihnachtskisten an.

Die Deutsche Bank am Elisenbrunnen sowie die Sparkassen-Filialen Goethestraße 25 a, Eupener Straße 189 und Reimser Straße 76 unterstützen die Aktion.

In den REWE-Märkten der Familie Reinartz, Von-Coels-Straße 206 in Eilendorf und Lütticher Straße 19, kann man auch eine bereits gefüllte Kiste kaufen und oder vor Ort eine dekorierte Kiste füllen. Diese Spenden werden dann ebenfalls in den Ballsaal gebracht.

Weitere Informationen zur Weihnachtsaktion 2017 und zur Aachener Tafel gibt es unter Telefon 0241/9977474 und per E-Mail an info@aachener-tafel.de.

Die Tafel im Netz:

www.aachener-tafel.de