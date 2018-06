Wegen Brückensanierung: Luxemburger Ring gesperrt Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2018, 17:00 Uhr

Aachen. Der Aachener Stadtbetrieb erinnert noch einmal an die Sanierung der Brücke am Luxemburger Ring, die am kommenden Montag, 2. Juli, beginnt. Hierzu muss die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden.