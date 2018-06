Aachen.

Im neuen Schuljahr sitzt ein Neuer im Büro des Schulleiters: Josef Els, der das Bischöfliche Pius-Gymnasium 23 Jahre lang geleitet hat, verabschiedet sich in den Ruhestand. Seinen Job als Schulleiter übernimmt ab dem 1. August Ulrich Brassel. Der allerdings ist kein Neuling an der Eupener Straße. Der 54-Jährige unterrichtet bereits seit 22 Jahren am Pius-Gymnasium, fast so lange, wie Josef Els dort Schulleiter ist.