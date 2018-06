Aachen - Wasserrohr auf Krefelder Straße gebrochen

Aachen. Einige Anwohner der Ludwigsallee und an der Krefelder Straße haben derzeit kein Wasser - und das schon zum zweiten Mal seit Donnerstag. Sie mussten bereits am Vortag für mehrere Stunden ohne Wasser auskommen. Grund ist ein Rohrbruch auf der Krefelder Straße.

Wie Stawag-Sprecherin Angeli Bhattacharyya mitteilte, liegt die Bruchstelle auf Höhe der Kardinalstraße unter der linken der beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren. „Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im betroffenen Bereich kann mit den Tiefbauarbeiten erst gegen 21 Uhr begonnen werden“, sagte Bhattacharyya.

Es handelte sich offenbar um einen Folgeschaden, nachdem am Vortag das Problem schon einmal aufgetreten war. Der Rohrbruch am Donnerstag war gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Am Abend konnten nach Angaben der Stawag aber wieder alle Haushalte mit Wasser versorgt werden.

Rund um die Baustelle kam es jeweils zu entsprechenden Staus.