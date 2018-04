Aachen.

Seit mindestens zwölf Jahren steht der gallorömische Tempelbezirk Varnenum auf der Liste. Schaubs Liste. Schon als Andreas Schaub damals Stadtarchäologe in Aachen wurde, war klar: das Bodendenkmal am Rande Kornelimünsters braucht eine Infotafel, die Besucher darüber aufklärt, was sie da genau vor sich haben.