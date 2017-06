Was tun, wenn Mama immer traurig ist? AKisiA ist für Kinder da

Aachen. Wenn Mama plötzlich nicht mehr aus dem Bett kommt und nur noch schlecht gelaunt ist und viel weint: Was soll man dann tun? Kinder, deren Eltern an einer psychischen Erkrankung leiden, haben mit dem Problem ihrer Eltern genauso zu kämpfen wie andere Angehörige. Doch fehlen ihnen oft die Mittel, um ihre Sorgen in Worte zu fassen – und ganz oft auch die richtigen Ansprechpartner.

Der Aachener Kinderschutzbund bietet für Kinder von Menschen mit psychischer Erkrankung ein besonderes Programm an: AKisiA steht für „Auch Kinder sind Angehörige“. Nun hat der Lions Club Aachen Aquisgranum dieses Engagement des Kinderschutzbundes mit einem Betrag von 10.000 Euro gefördert. Zusammengekommen ist die Summe über die Zahngoldsammlung des Clubs.

„Die betroffenen Familien lernen unseren Dienst für die Kinder häufig in unseren Sprechstunden in den Psychiatrien der Stadt kennen“, berichtet Andrea Valdivia, die „AKisiA“ betreut. Manchmal komme der Kontakt auch über die Jugendhilfe zustande. „Zunächst führen wir ein Gespräch mit den Eltern“, sagt die Sozialpädagogin.

Gemeinsam mit ihnen, am besten mit dem psychisch erkrankten Elternteil, wird darüber gesprochen, warum die Krankheit auch das Leben der Kinder erschwert. In einem zweiten Schritt werden dann die Kinder selbst befragt: „Oft stellen wir dann fest, dass den Kindern völlig andere Dinge auf dem Herzen liegen als die Eltern meinen“, beschreibt Valdivia ihre Erfahrungen.

Eine gemeinsame Sprache finden

Rund sechs bis neun Monate arbeitet die junge Frau dann mit ihren Schützlingen, entweder in Einzelgesprächen oder in der Gruppentherapie. Die Kinder, die beim Kinderschutzbund aufgrund der Erkrankung ihrer Eltern Hilfe bekommen, sind meistens sechs bis neun Jahre alt, können aber auch jünger oder älter sein. „Eine der wichtigsten Aufgaben für uns ist es, mit den Kindern eine Sprache für ihre Probleme zu entwickeln“, sagt Valdivia. Ein kleines Kind könne sich nicht ohne Weiteres über die Psyche der Mutter äußern, „aber mit Hilfsmitteln geht das ganz gut.“

So habe ein Mädchen, dessen Mutter an einer Depression leide, ihre Mama in den schlechten Phasen mit einer Schildkröte verglichen. „Und die Mutter fand das durchaus zutreffend: Wenn sie sich nicht gut fühlt, wird sie lethargisch und zieht sich sehr zurück, wie in einen Schildkrötenpanzer.“

Am Ende des Programms sollen die Kinder in der Lage sein, einigermaßen selbstständig mit der Krankheit ihrer Eltern umgehen zu können. So wird beispielsweise für akute Notfälle ein regelrechter Plan ausgearbeitet. „Darauf steht beispielsweise, wer angerufen werden muss, wenn es der Mama mal wieder richtig schlecht geht“, sagt Andrea Valdivia.

„Wir legen großen Wert darauf, dass unser Angebot ein niedrigschwelliges ist“, sagt Andrea Weyer, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Aachen. Darum brauchen Eltern, die ihre Kinder für „AKisiA“ anmelden wollen, auch keine Überweisung vom Facharzt. „Wer glaubt, dass er Hilfe braucht, kann sich an uns wenden.“

„Wir halten das Projekt für absolut unterstützungswürdig“, erklärt Hartwig Hillebrand, Activity-Beauftragter des Lions Clubs. Darum bestehe die Förderung bereits seit mehreren Jahren. Dabei ist das Projekt nur eines von vielen, dass der Club im Raum Aachen unterstützt. Alleine in diesem Jahr sind insgesamt 70.000 Euro an soziale Projekte ausgeschüttet worden – schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder und Jugendliche.