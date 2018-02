Neue Pläne für Vaalser Gemeindehaus

Vaals/Aachen.

Mancher mag an einen Karnevalsscherz gedacht haben, als die niederländische Tageszeitung „De Limburger“ vor einigen Tagen mit der Nachricht, dass der Grenzort Vaals sein Gemeindehaus verkaufen will, an die Öffentlichkeit ging. So, wie darin beschrieben, sei das nicht gemeint gewesen, sagt dazu der für Tourismus und Ökonomie zuständige Beigeordnete Jean-Paul Kompier im Gespräch mit den „Nachrichten“.