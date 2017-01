Aachen.

Die letzten Tage bis zu seinem großen Abend kann Thomas Jäschke in seinem Heim in Kornelimünster mit in den Schnee geschriebenen Ziffern zählen. „Den Schnee habe ich selbstverständlich extra bestellt und ich bin mir sicher, dass es in meiner Session noch häufiger so schön schneien wird“, sagt der designierte Prinz strahlend übers ganze Gesicht.