Aachen.

Premiere im Stadtrat – und bislang in dessen Geschichte der vergangenen Jahrzehnte undenkbar: Der Vorsitzende einer großen Ratsfraktion verzichtet auf die jährlich obligatorische Haushaltsrede. Sozialdemokrat Michael Servos hat es am Mittwochabend getan. „Was bringen Haushaltsdebatten wie in den letzten Jahren, deren Ergebnisse jeweils schon im Voraus feststanden? Ich sehe keinen Sinn darin, Ihnen Inhalte vorzutragen, über die wir schon debattiert haben und die schon mehrfach medial übermittelt wurden“, ließ Servos seine Ratskollegen wissen.