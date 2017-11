Aachen - Warum nicht Lehrer fürs Berufskolleg werden?

Aachen.

Wer Lehrer werden möchte, der denkt zuerst an Grundschulen, Gymnasien oder Sekundarschulen. Erst ganz am Ende der Liste – wenn überhaupt – denkt man an die Berufskollegs. „Es sind ganz besondere Menschen, die sich für das Lehramt am Berufskolleg interessieren“, sagt Prof. Martin Frenz vom Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaften der RWTH Aachen, selbst studierter Berufskollegslehrer.