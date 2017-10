Aktionen rund ums Reformationsjahr

Mit dem Thema Reformation haben sich in Aachen und der Region eine ganze Reihe von Organisationen und Institutionen auseinandergesetzt.

Ein Graffiti-Bild von Martin Luther mit dem Spruch: „Abzocke war vor 500 Jahren schon uncool“ hat beispielsweise der Aachener Graffiti-Künstler „Lake 13“ für die Offene Tür Gut Kullen angefertigt. Das Kunstwerk, das den Reformator ein wenig vorwitziger darstellt als es gewöhnlich der Fall ist, ist auf einem Poster aufgesprüht worden und somit portabel. Es ist auch schon mehrfach zum Einsatz gekommen, wie Uli Grande von Gut Kullen berichtet. Unter anderem ist das Poster bei Predigten verwendet worden.

Einen besonderen Gottesdienst zum 500-jährigen Bestehen der Reformation in Deutschland gibt es am Dienstag auch in der Annakirche: Ab 11 Uhr findet ein Reformationsgottesdienst mit Bach-Kantate statt. Die Darbietungin der Annakirche ist Teil der 44. Aachener Bachtage, die das Reformationsjahr in der Kaiserstadt abrunden sollen.

In insgesamt sieben Veranstaltungen bis zum 26. November wird der Fokus insbesondere darauf gelegt, wie sich Johann Sebastian Bach mit Luther auseinander setzte.