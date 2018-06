Aachen.

Man braucht bestimmt keine 64 Hexagramme aus dem chinesischen Yijing, dem legendären Orakelbuch der Wandlungen, zu deuten, um in der heutigen Zeit der Philosophie der Madeleine Genzsch folgen zu können. Die Betriebswirtin und Hobbylandwirtin – sie ist aktiv in der Bewegung „soziale Landwirtschaft“ – hat eine Bewegung in Aachen mit Namen „Wandelwerk“ gegründet. Dieser Name ist ihr Programm.