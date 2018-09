Premiere am 5. Oktober in der Kappertz-Hölle

„All inclusive – an Bord der MS Arthrosa“ feiert am Freitag, 5. Oktober, Premiere im Saalbau Kappertz, Hüttenstraße 45. Eine weitere Vorstellung gibt es ebendort am Samstag, 6. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es ab sofort für 20,70 Euro (plus 1 Euro Gebühr) beim Kundenservice Medienhaus Aachen am Elisenbrunnen.

Weitere Vorstellungen sind am 17. November im Alten Rathaus in Würselen, am 6. Dezember im Dürener KOMM, am 8. Dezember und 31. März im Eschweiler Talbahnhof sowie am 17. März im Franz am Marschiertor zu erleben.

Alle Infos unter www.wallstreettheatre.de.