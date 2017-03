Vortragsreihe: Flüchtlinge und Arbeitsmarkt

Aachen. Im Rahmen einer Vortragsreihe zum Thema „Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge“ geben Experten jeden Monat einen Überblick über rechtliche Grundlagen und praktische Handlungsmöglichkeiten.

Die Vorträge finden jeweils ab 18 Uhr in der Citykirche, Großkölnstraße, statt und richten sich sowohl an Flüchtlinge und Multiplikatoren sowie an alle Interessierten. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stelle.

Am Montag, 13. März, steht jetzt zusätzlich das Thema „Studium für Flüchtlinge“ auf dem Programm der Reihe. Der Vortrag findet ausnahmsweise von 17 bis 19 Uhr im Super C am Templergraben 57 (Ford-Saal, 6. Stock) statt. Referenten sind Nathalie Kanj vom Akademischen Auslandsamt der Fachhochschule und Dieter Janssen vom International Office der RWTH.

Die Vortragsreihe „Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge“ erfolgt auf Initiative des Arbeitskreises Arbeitsmarkt, in dem unter anderem Stadt und Städteregion, die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer, die Agentur für Arbeit Aachen-Düren, das städteregionale Jobcenter sowie der DGB vertreten sind.