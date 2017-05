Vorträge zum Karlspreis: Was Historiker für die Zukunft tun können Von: gei

Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2017, 14:45 Uhr

Aachen. Die Karlspreisverleihung an den britischen Historiker Ash veranlasst die Historiker der RWTH Aachen zu einem ungewöhnlichen Vergleich. Professor Armin Heinen wird in seinem Vortrag am heutigen Freitag, 19. Mai, der Frage nachgehen, ob Garton Ash womöglich ein neuer Thukydides sei.