Aachen.

Eingetaucht in eine andere Welt – oder vielmehr gleich 16 Welten. Der Aachener Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs 2017 lockte am Sonntag die Zuhörer in die verschiedenen Geschichten und Bücher: Von einem Drachen in der Schultasche über ein Abenteuer mit den „Spiderwicks“ bis zu einem geheimnisvollen Haus am Deich war alles dabei.