Gruppenzusammenstellungen und Termine

Start ist am Samstag, 3. Februar, in der Halle Neuköllner Straße.



Gruppe A (ab 9 Uhr)

Rhenania Richterich; Sportfreunde Hörn; SC Ditib Aachen

Gruppe B (ab 11.30 Uhr)

Westwacht Aachen; FC Bosna Aachen; Munzurspor Aachen; SC Nirm

Gruppe C (ab 14 Uhr)

Burtscheider TV; Blau-Weiss Aachen; VfJ Laurensberg

Gruppe D (ab 16.30 Uhr)

Eintracht Kornelimünster; VfR Forst

VfB 08 Aachen; DJK Nütheim-Schleckheim

Gruppe E (ab 19 Uhr)

Borussia Brand; VfL 05 Aachen

Cro Sokoli; SV Horbach

Finalrunde am Sonntag, 4. Februar

Gruppe A (ab 10 Uhr)

TSV Hertha Walheim

Sieger Gruppe C

Sieger Gruppe D

Gruppe B (ab 10.25 Uhr)

SV Eilendorf

Eintracht Verlautenheide

Sieger Gruppe B

Gruppe C (ab 12.30 Uhr)

FC Inde Hahn

DJK FV Haaren

Sieger Gruppe A

Gruppe D (ab 12.55 Uhr)

DJK Arminia Eilendorf

FV Vaalserquartier

Sieger Gruppe E



Halbfinale ab 15.30 Uhr

Finale ab 16.30 Uhr