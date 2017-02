Aachen.

Das kennen viele: Beim Bäcker oder an der Tanke oder am Automaten morgens schnell mal einen Kaffee ziehen. Bestellt, bezahlt, getrunken und zack – Becher in den Abfalleimer. Im besten Fall. Manchmal bleibt er auch einfach irgendwo stehen oder liegen. Dieser letzte Schritt, der könnte nach dem Willen der Aachener Grünen möglichst bald flachfallen.