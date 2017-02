Am Samstagmittag nimmt Gregor Gysi am Elisenbrunnen sein Bad in der Menge

Wer Gregor Gysi live, persönlich und in Farbe sehen möchte, aber keine Eintrittskarte für die Ordenssitzung am Samstagabend im Eurogress hat, der hat Samstagmittag am Elisenbrunnen die Gelegenheit dazu. Denn dort wird der designierte Ordensritter gegen 11.45 Uhr erwartet.

Zuvor wird Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp Gysi im Weißen Saal des Rathauses empfangen. Von dort geht es dann zum sogenannten Bad in der Menge in die Rotunde des Elisenbrunnens, zu dem auch alle Aachener und Aachenerinnen eingeladen sind.

Das Programm startet am Samstag um 10.30 Uhr mit DJ Shalien, der die Jecken musikalisch einstimmen wird. Ab 11 Uhr sorgen dann die Kenger vajjen Beverau, die Gruppe Tästbild und Kurt Christ für gute Laune bei hoffentlich ebenso gutem Öcher Wetter.

Nach seinem Eintreffen gegen 11.45 Uhr wird sich Gregor Gysi den Fragen der Moderatoren David Lulley und Robert Esser stellen. Den musikalischen Abschluss gestaltet im Anschluss Prinz Thomas III. mit seinem Hofstaat. Der Eintritt ist natürlich wie jedes Jahr frei.