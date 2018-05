Burtscheid - Vor dem Abteitor in Burtscheid beginnt das Mai- und Weinfest

Burtscheid. Am Freitag gegen 17 Uhr geht es los: Dann öffnen die Winzer ihre Stände vor dem Burtscheider Abteitor zum Mai- und Weinfest.

Zum gleichen Zeitpunkt treffen sich die Burtscheider Vereine ab 17 Uhr auf der Tellschützenwiese, Robert-Schuman-Straße. Von dort aus marschieren sie gemeinsam mit der Mai- und Weinkönigin gegen 18 Uhr musikalisch begleitet durch das Burtscheider Trommler- und Pfeiferkorps zum Abteitor. Nach der Eröffnung durch die Weinkönigin Anna-Lena Feiker und dem Vorsitzenden der Burtscheider Interessengemeinschaft (BIG), Wilfried Braunsdorf, beginnt das musikalische Programm mit den Öcher Troubadouren und dem Duo Leger aus Aachen.

Am Samstag, 5. Mai, eröffnet das Gesangstrio For Fun von den Burtscheider Lachtauben den musikalischen Teil. Nach dem Erfolg im letzten Jahr steht am Samstagabend das Duo Silvi und Ralf wieder auf der Bühne vor dem Abteitor. Auch am abschließenden Sonntag, 6. Mai, wird es ein kurzweiliges Bühnenprogramm geben. Hier treten um 16 Uhr nochmals die Öcher Troubadoure auf.

Das Fest beginnt am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Schluss ist an beiden Tagen um 22 Uhr. Am Sonntag ist ab 11 Uhr wieder der beliebte Kinderflohmarkt angesagt. Bei diesem Kinderflohmarkt dürfen Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre Kindersachen sowie Spielzeug oder Ähnliches anbieten.