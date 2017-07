Aachen.

Mit viel Humor und einer Welle von Sympathie hat die Kleebachschule in Eilendorf am Donnerstag ihren langjährigen Schulleiter Helmut Heinzen verabschiedet. Er geht gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Maria Hyrenbach und Sekretärin Beate Harmann nach insgesamt 30 Jahren an der Kleebachschule in den Ruhestand.