Die wichtigsten Sicherheitstipps fürs Feuerwerk

Sicherheitshinweise genau lesen und beachten. Sicherheitsabstand, insbesondere zu Personen, einhalten. Nach dem Anzünden von Raketen und Fontänen schnell Abstand nehmen. Böller nach dem Anzünden sofort wegwerfen. Bei Raketen auf eine sichere „Abschussrampe“ achten. Raketen und Fontänen nie unter Vordächern oder Bäumen zünden. „Blindgänger“ nie erneut zünden. Nie an Feuerwerkskörpern herumbasteln. Fenster und Türen geschlossen halten, damit gezündete Feuerwerkskörper nicht in Gebäude gelangen können. Haustiere nach Möglichkeit in einen ruhigen Raum bringen.