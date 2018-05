Informationen

Thomas Hübner alias Clueso wurde am 9. April 1980 in Erfurt geboren. Seinen Künstlernamen hat er von Inspektor Clouseau, einer Figur aus dem Film „Der Rosarote Panther“, abgeleitet. Zwei seiner bislang sieben Studioalben wurden Nummer-eins-Erfolge, zwei weitere platzierten sich unter den drei bestverkauften Platten nach Erscheinen. Auch in Österreich und in der Schweiz ist Cluesos Popularität ungebrochen. In Erfurt betreibt der Songwriter, Rapper und Produzent eine geräumige Kreativwerkstatt, in der bisweilen bis zum Albumcover alles, was vom Namen Clueso geziert wird, entsteht. Den Mut zur künstlerischen Unabhängigkeit begründet der Musiker auch damit, dass er die Hand gegenüber seinen Plattenvertriebspartnern nicht so weit aufhält, dass er ihnen etwas schuldet.

Am Montag, 3. September, werden Clueso und seine Band die Bühne der Aachener Kurparkclassix im Rahmen ihrer Sommer-Open-Air-Tour bespielen.