Volkshochschule schließt 2017 mit dickem Plus ab Letzte Aktualisierung: 20. April 2018, 15:52 Uhr

Aachen. Den Zwischenbericht des Wirtschaftsplans zum 31. Dezember 2017 der Volkshochschule Aachen (VHS) nahm der Kulturausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend größtenteils sehr wohlwollend zur Kenntnis. Die Zahlen werden stetig besser, die VHS saniert sich. Bereits zum zweiten Mal schließt die VHS unter Leitung von Beate Blüggel das Jahr mit einem dicken Plus ab.