Volkshochschule Aachen kann wieder Rücklagen bilden Von: Laura Beemelmanns

Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2017, 13:32 Uhr

Aachen. Der Volkshochschule (VHS) Aachen geht es besser. „Wir sind froh, dass wir Investitionen machen und wirklich dringende Renovierungsarbeiten angehen konnten“, sagte Beate Blüggel, Direktorin der VHS am Donnerstagabend im Ausschuss für Theater und VHS. Die finanzielle Situation habe sich deutlich verbessert, und so blickt Blüggel positiv in die Zukunft.