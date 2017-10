Jubiläumsstart am Donnerstag mit Alternativ Rock

Am Donnerstag, 19. Oktober, startet das Jubiläumsprogramm ab 18.30 Uhr mit sechs Bands. Es beginnt mit Tomorrow Maybe, dann folgen Stäck, Gorls, Katortz, Lost Tapes und Tics aus Köln.

Der Freitag, 20. Oktober, beginnt mit ZSKA, dann folgen Grey Attack, Fjordheksa, Clockwork und Rey Lenon, danach Aftershowparty mit diversen DJs.

Am Samstag, 21. Oktober,folgen The Plaque AC, Männi, Bold Sun, Prakticunt und der Berliner Tomas Tulpe mit seinem Electro-Trash und einem ganz speziellen Humor. Auch am Samstag Aftershowparty, Thema „Lollywood“.

Das Festival schließt am Sonntag, 22. Oktober, mit den Bands Welf, Sin Fronterras, Jai D‘or, Festland, Modus und dem Urban Project.