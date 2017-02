Vier von sechs Aachener Stimmen sind Steinmeier sicher Von: Gerald Eimer

Letzte Aktualisierung: 9. Februar 2017, 20:27 Uhr

Aachen. Vier von sechs Stimmen aus Aachen sind Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Sonntag sicher. Auch auf lokaler Ebene spiegelt sich damit die deutliche Mehrheit wider, auf die der ehemalige Außenminister in der Bundesversammlung zählen kann, die am Sonntag im Berliner Reichstag zusammentritt und den neuen Bundespräsidenten wählen wird.