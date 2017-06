Vier gegen zwei: Überfall vor Behindertenwohnheim

Aachen. Am vergangenen Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr haben vier unbekannte Täter auf der Karl-Marx-Allee in Höhe des dortigen Behindertenwohnheims einen 17- und einen 18-jährigen Jugendlichen überfallen.

Die Tatverdächtigen hatten zunächst im Ferber-Park in Burtscheid auf einer Tischtennisplatte gesessen und die beiden Jugendlichen beobachtet. Nachdem die Geschädigten in Richtung des Wohnheims gingen, in dem sie untergebracht sind, nahmen die vier unbekannten Täter die Verfolgung auf. Sie schlossen auf und sprachen ihre Opfer an. Ganz unvermittelt schlugen dann zwei der Täter mehrmals zu. Die beiden Jugendlichen wurden dabei leicht verletzt. Einem Geschädigten entriss man zudem seine Tasche und einen tragbaren Lautsprecher. Anschließend flüchteten die Täter; eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: circa 16 bis 19 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ein Täter hatte eine mollige, zwei andere aus der Gruppe eine sehr schlanke Statur.

Der Tatverdächtige, der die beiden Opfer angesprochen hat, sprach akzentfrei Deutsch. Alle vier trugen sportliche Kleidung, unter anderem Jogginghosen, zwei von ihnen hatten helle Kappen der Sport- Marke „Nike“ auf. Ein Täter hatte eine Undercut-Frisur (seitlich kurz-rasiertes Haar).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0241/9577-31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Telefon 0241/9577-34210 zu melden.