Aachen - Vier Fahrräder in fünf Jahren gestohlen

Aachen.

Barbara W. hat schon viele Fahrräder besessen. Mal teure, mal weniger teure. Doch kein einziges davon war lange in ihrem Besitz. Denn sie wurden jedes Mal gestohlen. „Ich habe so allein in den vergangenen fünf Jahren vier Fahrräder verloren“, sagt die 65-jährige Aachenerin, die an der Oppenhoff-Allee wohnt.