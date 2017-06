Aachen.

Peter Ludwig, Namensgeber des Ludwig Forums für Internationale Kunst, hatte eine Vision: Ein Museum sollte mehr sein als ein Ausstellungsraum für Kunst- und Kulturobjekte, es sollte ein „Forum“ sein, ein Ort, an dem das Leben pulsiert. Veranstaltungen, Vorträge, Workshops, Konzerte – all das soll in den Räumlichkeiten, in denen die Kunst zu sehen ist, ebenfalls stattfinden.