Aachen - Viele Menschen fürs Schwimmen begeistern

Aachen. Am kommenden Samstag, 13. Januar, wird um Punkt 12 Uhr mittags der Startschuss zur dritten Ausgabe des Aachener 24-Stunden-Schwimmens in der Osthalle ertönen. Dann stürzen sich auf sechs Bahnen die ersten von mehreren Hundert Schwimmern in die Fluten, um an dem vom Aachener Schwimmverein (ASV 06) und Brander Schwimmverein (BSV) gemeinschaftlich organisierten Sportereignis teilzunehmen.

Bei der Premiere im Januar 2016 konnten nach exakt 24 Stunden zwei neue deutsche Rekorde vermeldet werden: Die 80-Kilometer-Marke war sowohl bei den Damen als auch bei den Herren geknackt. Das machte natürlich in der Schwimmerwelt fix die Runde, so dass der Ruf nach einer Wiederholung dieser Veranstaltung schnell laut wurde.

Neben erneut vielen Teilnehmern aus ganz Deutschland wird am Samstag ein großer Anteil an Schwimmern aus der heimischen Region mit von der Partie sein. So schicken Vereine aus dem Schwimmbezirk Abordnungen nach Aachen und obendrein sind weitere Organisationen oder Firmen vertreten, die mit ganzen Teams antreten.

Nach wie vor ist es den Veranstaltern ein ernsthaftes Anliegen, besonders auch den Breitensport zu fördern und möglichst viele Menschen fürs Schwimmen zu begeistern. Auch wenn es Freizeitsportlern zunächst unmöglich erscheinen sollte, sich über viele Stunden im Schwimmbecken fortzubewegen und dabei 30 oder mehr Kilometer zurückzulegen, so weisen die Veranstalter daraufhin, dass man die Aktion auch mit Pausen unterbrechen kann. Eine Cafeteria steht den Teilnehmern zur Verfügung.

Die Ausrichter werden auch am Samstag wieder Prämien für einen neuen Deutschen Rekord ausloben. Die Veranstalter betonen aber, es spiele keine Rolle, ob man Hochleistungsziele verfolgt oder sich einfach nur im sportlichen Miteinander betätigen möchte. Wer mindestens 100 Meter am Stück schwimmen kann, darf teilnehmen, kommt direkt in die Wertung und darf sich schon unmittelbar nach der zurückgelegten Strecke neben einer Urkunde auch eine der begehrten Medaillen abholen.

Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer sind den mehr als 80 freiwilligen Helfern Ansporn genug, den Schwimmern bei allem sportlichen Anspruch auch dieses Jahr erneut einen angenehmen Wettkampf zu bieten. Die Osthalle ist während der Veranstaltung natürlich auch für interessierte Zuschauer geöffnet, auf die sich Teilnehmer wie Ausrichter gleichermaßen freuen.

Der Startschuss fällt am 13. Januar um 12 Uhr. Gegen 13 Uhr am Sonntag werden die Gesamtsieger mit ihren verdienten Pokalen ausgezeichnet.