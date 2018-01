Aachen.

44.133 Menschen in der Städteregion Aachen sind ausschließlich geringfügig beschäftigt, sie verdienen ihr Geld mit einem oder mehreren Minijobs (Stand November 2017). Mehr als die Hälfte davon, fast 25.000, sind Frauen. „Jede fünfte Frau in der Städteregion ist ausschließlich im Minijobsektor beschäftigt“, sagt Andrea Hilger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Arbeitsagentur Aachen-Düren.