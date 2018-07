Aachen - VfR Forst: Lenzen-Brüder fiebern immer noch mit

Aachen.

So mancher Gegenspieler hat wahrlich versucht, sich die Hörner an den beiden Fußballern abzustoßen. Auch wenn unser Fotograf die lustige Konstellation für sein Foto nutzte, im übertragenen Sinne passt das Bild in jedem Fall: Helmut (Müdi) und Norbert (Nobby) Lenzen sind wohl allen Aachener Fußballanhängern ein Begriff, und natürlich fallen ihre Namen immer wieder, wenn ihr Heimatverein VfR Forst die diesjährige Stadtmeisterschaft austrägt.