Aachen - Verwaltungsmitarbeiter aus Kapstadt zu Gast in Aachen

Aachen.

Die beeindruckende Altstadt und gleichzeitig die Lebendigkeit von Aachen beeindruckte den Besuch aus Kapstadt. Am Donnerstag empfing Oberbürgermeister Marcel Philipp eine Gruppe von Verwaltungsmitarbeitern aus Kapstadt, die zur Zeit zu Gast in der Aachener Verwaltung ist. Das Thema „Nachhaltigkeit in der Stadtplanung“ ist Thema der Gespräche zwischen den Fachleuten.