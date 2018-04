Aachen - Versuchter Handyraub: 31-Jähriger von Gruppe angegriffen

Aachen.

Ein 31-jähriger Aachener ist am frühen Sonntagvormittag Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach einem Gaststättenbesuch in der Pontstraße befand sich der Mann auf dem Heimweg. Im Bereich eines Parkplatzes am Marienbongard wurde der Mann zunächst aus einer Personengruppe heraus angesprochen und plötzlich mit Schlägen und Tritten attackiert.