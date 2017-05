Versuchte räuberische Erpressung: Polizei nimmt Täter-Trio fest

Aachen. Die Polizei hat in der Aachener Innenstadt in der Nacht zu Freitag drei junge Männer festgenommen, die unter Androhung von Gewalt versucht hatte, drei Passanten um ihre Geldbörsen zu erleichtern.

Wie die Polizei noch in der Nacht mitteilte, hatten die drei 18, 21 und 25 Jahre alten Männer gegen 23.45 in der Jakobstraße zunächst drei Fußgänger angepöbelt. Kurz darauf maskierte sich einer der Männer und forderte mit einem Gegenstand in der Hand die Herausgabe der Portemonnaies der Passanten.

In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten, während derer eines der Opfer per Notruf die Polizei verständigen konnte. Daraufhin flüchteten die Täter zu Fuß, konnten jedoch im Zuge der sofort eingeleiteten n Fahndung kurze Zeit später festgenommen werden.

Die drei aus Aachen und Umgebung stammenden Männer standen laut Polizei „unter dem Einfluss berauschender Mittel“ - ihnen wurden daher Blutproben entnommen, ehe sie in Polizeigewahrsam kamen. Während der Maßnahmen beleidigte das Trio die Beamten und ging diese auch körperlich an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem eröffneten Strafverfahren aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden dort unter 0241/9577-34210 oder zur Bürodienstzeit beim KK15 unter 0241/9577-31501 entgegengenommen.