Aachen.

Zeitgenössisches Handwerksdesign in blütenreicher Kulisse: So präsentiert sich die Euregio-Künstlergruppe „purpur“ in diesem Jahr. „Es war schon immer unsere Absicht, unsere Arbeiten jedes Jahr in unterschiedlichen Räumen zu zeigen“, sagt Hedi Bergs vom Organisationsteam. Sie hält das Gartencenter „Blütenreich“ am Küppershofweg 13 für einen genialen Ausstellungsort.