Aachen. Bei einer Verpuffung in einer Wohnung auf dem Adalbertsteinweg sind am Mittwochnachmittag zwei Personen verletzt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 16.40 Uhr alarmiert und rückte zunächst auch mit Löschfahrzeugen aus.

Vor Ort habe sich dann aber herausgestellt, dass die Verpuffung kein Folgefeuer ausgelöst habe, teilte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage mit. Löschen musste die Wehr nicht.

Die beiden Verletzten, die Brandverletzungen davongetragen hatten, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Was die Verpuffung in der Wohnung ausgelöst hatte, war zunächst nicht bekannt.