Verkehrsclub plädiert für Premiumwegen für Spaziergänger Von: Werner Czempas

Letzte Aktualisierung: 5. Juli 2017, 10:16 Uhr

Aachen. Die Aachener Luft ist bekanntlich alles andere als gesund. Es mieft an vielen Ecken. Der europäische Grenzwert für Stickoxid wird regelmäßig überschritten. Mit Premiumwegen für Fußgänger und Rad-Vorrang-Routen versucht die Stadt, zu retten, was zu retten ist. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sorgt sich, dass sich dabei Fußgänger und Radler in die Quere kommen.