Aachen.

Die Couven-Halle reichte nicht aus, so viele hatten sich im Vorfeld angekündigt. Also wurde die Abschiedsvorlesung von Ulrich Lüke kurzfristig in den Generali-Saal des Super-C verlegt. Per Lautsprecher konnten Gäste die Veranstaltung im benachbarten Ford-Saal verfolgen.