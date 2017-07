Aachen.

Vor dem Haus in der Mefferdatisstraße 22 ist am Dienstagmorgen ein Großaufgebot von Polizei, Staatsanwaltschaft, Ordnungsamt und Bauordnungsamt aufgelaufen. Augenzeugenberichten zufolge öffneten sie im Erdgeschoss des Hauses in unmittelbarer Umgebung des Parkhauses Büchel und der Antonius­straße zunächst ein stillgelegtes Ladenlokal, brachen dann die Haustür auf und drangen in das Haus ein.