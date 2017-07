Verdacht auf Brandstiftung: Festgenommene sind polizeibekannt

Würselen/Herzogenrath/Aachen.

Wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung sind am Montagabend ein junger Mann und ein Jugendlicher von der Polizei festgenommen worden. Zuvor war die Feuerwehr um 21.30 Uhr in Würselen zum Kalkhaldenpark an die Bahnhofstraße gerufen worden, weil eine Rasenfläche brannte.